港报社评：人民币走势朝向贬值，牵动香港旅游零售--明报2月23日

踏入羊年，中央财金部门首要面对的棘手问题，是如何处理人民币币值偏高所带来的负面影响。

早前公布的一系列1月份经济数据，虽说受春节在不同月份所左右，但显示中国开始要为人民币相对强势付出不少代价。另外，人行公布的资金流向数据，亦反映国内国外都强烈预期人民币会贬值。虽然人行以至中央政府极力替此降温，但人民币在羊年开初几个月显着贬值的机率不能抹杀，香港巿民无论是投资者还是营商人士，都不能掉以轻心。

人行3星期前曾先后2次将中间价定在前一天人民币现货收市价2%之上。由于现时人民币现货价每天只限在中间价上下2%之内上落，人行此举等同逼令人民币在当天升值。外管局国际收支司司长管涛早前撰文表明，人民币并非已步入趋势性贬值。但不贬值，便要“硬食”出口竞争力被蚕食，以及通缩压力愈来愈大的后果。

很多分析都指出，中国不愿把人民币贬值，是因为这对人民币国际化不利。但美元强势之下，资金已在用脚投票，去年第4季，中国出现912亿美元的资金外流，创下1998年第4季、即亚洲金融风暴以来的最大金额。根据人行公布的外汇占款数字，在去年12月及今年1月，分别有超过1,000亿元人民币资金净流走。相信是因为内地企业及个人，眼见美元持续强势，选择买入美元，或先行把美元债务还掉。以目前形势看，即使不贬值，不见得国外对人民币的需求会增加，最近星展一项调查便显示，收到人民币订单的内地企业数目在减少。

资金不断流走，自然会对经济起着紧缩的作用。1月中国广义货币供应（M2）增幅突然由12.2%大降至10.8%，反映问题所在。人行本月初降存款准备金率，向市场“放水”6,000亿人民币，试图填补资金流走的空缺。以目前大型银行存款准备金率仍达19.5%及存款利息仍有3厘来看，人行仍大有空间再以降准备金及减息来托住经济。

庆幸人民币兑美元汇价在过去一段日子仍相对稳定，以致内地人来港旅游及消费的热情未减。一旦人民币兑美元出现较大的跌幅，内地人会否减少来港，是另一项要密切留意的发展。(A03)

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