港报社评：人民币走势朝向贬值，牵动香港旅游零售--明报2月23日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
踏入羊年，中央财金部门首要面对的棘手问题，是如何处理人民币币值偏高所带来的负面影响。
早前公布的一系列1月份经济数据，虽说受春节在不同月份所左右，但显示中国开始要为人民币相对强势付出不少代价。另外，人行公布的资金流向数据，亦反映国内国外都强烈预期人民币会贬值。虽然人行以至中央政府极力替此降温，但人民币在羊年开初几个月显着贬值的机率不能抹杀，香港巿民无论是投资者还是营商人士，都不能掉以轻心。
人行3星期前曾先后2次将中间价定在前一天人民币现货收市价2%之上。由于现时人民币现货价每天只限在中间价上下2%之内上落，人行此举等同逼令人民币在当天升值。外管局国际收支司司长管涛早前撰文表明，人民币并非已步入趋势性贬值。但不贬值，便要“硬食”出口竞争力被蚕食，以及通缩压力愈来愈大的后果。
很多分析都指出，中国不愿把人民币贬值，是因为这对人民币国际化不利。但美元强势之下，资金已在用脚投票，去年第4季，中国出现912亿美元的资金外流，创下1998年第4季、即亚洲金融风暴以来的最大金额。根据人行公布的外汇占款数字，在去年12月及今年1月，分别有超过1,000亿元人民币资金净流走。相信是因为内地企业及个人，眼见美元持续强势，选择买入美元，或先行把美元债务还掉。以目前形势看，即使不贬值，不见得国外对人民币的需求会增加，最近星展一项调查便显示，收到人民币订单的内地企业数目在减少。
资金不断流走，自然会对经济起着紧缩的作用。1月中国广义货币供应（M2）增幅突然由12.2%大降至10.8%，反映问题所在。人行本月初降存款准备金率，向市场“放水”6,000亿人民币，试图填补资金流走的空缺。以目前大型银行存款准备金率仍达19.5%及存款利息仍有3厘来看，人行仍大有空间再以降准备金及减息来托住经济。
庆幸人民币兑美元汇价在过去一段日子仍相对稳定，以致内地人来港旅游及消费的热情未减。一旦人民币兑美元出现较大的跌幅，内地人会否减少来港，是另一项要密切留意的发展。(A03)
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路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率