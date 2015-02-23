港报社评：预算案积谷防饥，更要为港创富--经济日报2月23日

新年度预算案后天将公布，财爷曾俊华忙不迭先再警告，需为10年后可能出现的财赤，留储备应对。未雨绸缪应当，惟积谷防饥外，更须善用资源创富，才最利财政、经济与民生。

面对群情汹涌，财爷先泼冷水，做预期管理，再度警告，港府约10年后有可能出现赤字，故必须在有稳定盈余期间做足储备，包括缩减各部门支出等。无疑人口老化、劳动人口下降等对香港经济发展、财政收支等，势将造成日益沉重压力，若香港未能早为之计，未来出现财赤的风险不低。然而，对于财爷积谷防饥的呼吁与做法，认同的市民恐怕不多。此非大多数市民都今朝有酒今朝醉，懒理明日困顿时，而是有两个原因。

其一，港府年复年大幅低估财政盈余，在解决问题上自缚手脚。单是过去5个财政年度，预算案估计盈余与现实落差由200多亿至逾1,000亿元不等，落差最大时达到当年政府支出的1/3。

港府年年低估盈余，在增加资源处理来势汹汹的人口老化等问题上，自难大展拳脚，以医疗为例，目前明显医院服务不足，公院尤其严重，近期流感肆虐更令医护与病床短缺等问题暴露；有智库研究指出，人口老化令社会对医生与病床的需求在未来20年激增80%，但港府增建医院与增加医生的步伐恐续落后。

其二，面对已知的挑战，更应积极创富，尤其香港有资源如港府录有庞大盈余，更有契机，特别是中国经济继续改革开放提供的机遇，故香港与其坐守，不如进攻，做大经济饼，增加市民与政府收入，缓减未来的财政压力。

此便须港府在有稳定盈余期间，积极作出明智投资，如设法吸引境外人才来港，补充渐趋下降的劳动人口，更增香港经济活力；施行有利建立经济新引擎的政策，如促进创新科技、文化产业等的生成与茁壮，既可增社会的流动性，让年轻人有更多上流机会，又增加香港经济的持续增长动力。

因此，香港需要的不但是估算较准的预算案，免续不必要的自我掣肘，更要在审慎理财之时，能积极把握时机，进取创富，如此，才最有利克服人口老化带来的挑战、才最有利政府收支、香港经济与民生。(A06)

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