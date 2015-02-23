版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:32 BJT

日本股市：早盘触及15年新高，受希腊危机暂时缓解提振

“债务协议令市场感到宽慰，”三井住友信托银行投资长Masashi Od
a表示，但他也称投资人的风险意愿主要是受到日股估值诱人的提振。
    
    他表示，希腊问题本身尚未完全解决，可能还要一段时间才能尘埃落
定。但既然市场一致认为希腊就算退出欧元区也不会在区域内引发重大连
锁风险，希腊问题对日股的冲击应该有限。
    
    出口类股走扬，丰田汽车 上涨1.0%，日产(Nissan)汽车<720
1.T>上扬1.7%。
    
    高田公司 股价逆势下跌逾3%，此前美国当局因安全气囊问题
对其课以每日1.4万美元罚款。
    
    东证股价指数(Topix) 上涨0.7%，至1,511.00点；JPX-日经 4
00指数 涨0.8%，报13,712.23点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐