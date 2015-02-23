港报社评：“水浸”添烦恼，“放水”须审慎--星岛日报2月23日

财政司司长曾俊华落足心机炮制的“蛋挞”(新年度财政预算案)，将于本周三出炉，正如他在昨天发表的网志所说，“蛋挞”已放入焗炉中，味道再难改变，但据近日传出的消息，有三点几可肯定︰一是不会大量“加糖”，全民大派金钱的壮举必不再；二是库房虽然再次水浸，但开支依然会稳打稳扎，宏图大计不多；三是退税比过去两年更慷慨，亦会提高供养子女免税额，以应对“还富于民”的期望。这样的“蛋挞”，大惊喜自然欠奉，亦必再有人批评他孤寒，但以香港目前的局限及中长期前景，适当保守应是最好的选择。

水头充足却给财爷加添了“开心的烦恼”，如何适量“泄洪”，而又不违反谨慎理财方针，实在是极头痛的问题。

社会上有一种论调，认为政府应趁现在财政充裕，进一步增加基本建设，推动医疗和福利的结构性改革，拟定这方面的庞大计画，为此，政府应由“小政府”迈向“大政府”。这种说法，骤听确是解决“水浸”之道，但从公共理财的角度，却不能不考虑大洒金钱的正反效果和各种局限。

近年香港进行的大型基建项目为数不少，因劳工短缺，建筑成本大增，并严重延误，加上庞大工程接踵而来，如果政府继续扩大基建，将超乎承受极限，令情况更趋恶劣。所以，政府再大兴土木，在现阶段是下下之策。当然，加快兴建公共房屋是例外，但目前政府并非没决心多建公屋，而是有钱无地，徒叹奈何。

近年不断有政党和舆论提出改革福利制度，但政府对此必须慎重行事，因为福利制度一旦出现结构性改变，每年的政费开支将会几何级数增加，到时政府将要承受极沉重负担，但政治上不可能走回头路。近年福利项目已不断增加，并重重叠叠，令福利开支逐年增长，倘若进一步“加码”，财政收支很快就会由盈余变为赤字。

政府目前的盈余看似充裕，但一来国际评级机构据此对香港评级，如盈余下降，财务评级便即下跌，对香港地位极为不利；二来世事变幻无常，可观的盈余可以在一两年之间消失殆尽，对此绝不能不安居思危。(A03)

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