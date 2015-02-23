港报社评：必须遏止“本土派”冲击内地游客--文汇报2月23日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“本土派”组织到并不存在所谓水货客的荃湾搞事，不过是借题发挥，以反水货客之名，狙击内地旅客，挑起两地民众对立。其真正目的就是制造两地隔离。对于“本土派”组织煽动的这种“变种港独”，社会必须警惕并大力遏止。
荃湾是传统住宅区，加上由于交通不如屯门、沙田便利，一直以来都鲜见水货客特意到荃湾购物。即使有内地旅客，其人数亦不至于影响到当区居民生活。“本土派”组织以反水货客为名到荃湾抗议，暴露其所谓反水货客行动不过是一场政治炒作。
“本土派”组织不断发起“反水货”行动，肆意辱骂内地游客，围堵他们光顾的店舖，对香港留下极其负面的印象，显然是拆香港招牌，倒香港米。“本土派”以暴力狙击挑拨两地民众对立，真正目的就是为“港独”张目。“港独”势力不断破坏两地民众感情，挑战中央，损害香港利益，各界必须敢于抵制。
水货客问题无疑影响市民生活，但解决办法并非诉诸民粹，而是通过政策纾缓水货客问题，一方面应研究优化现时的“一签多行”政策，打击水货客行动；另一方面加快兴建边境购物城，以疏导内地的庞大客流，既有利经济，也减少对民生的影响。同时，市民应分清楚水货客与内地旅客。内地旅客来港观光消费，为香港带来经济收益、创造就业职位，香港理应欢迎四方客来临。作为一个自由港和购物天堂，香港更没有阻止旅客来港之理，有序开放“个人游”城市，对香港利大于弊。政府应做好相关的旅游配套工作，防止被别有用心者肆意炒作，损害香港的对外形象。(A06)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率