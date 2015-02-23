版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 10:43 BJT

日本经济：油价下跌在长期内有助于实现通胀目标--央行总裁黑田东彦

路透东京2月23日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，原油价格下跌可促进经济活动，因此在长期内将帮助推升消费者通胀率。

“最快在两年左右的时间内达到2%通胀率的目标没有改变，”黑田东彦在议会表示。

黑田东彦对反对党议员作出上述表示，后者要求他承认央行未能实现两年内达到2%通胀率的承诺，因为油价下挫令物价升幅进一步远离这一目标。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐