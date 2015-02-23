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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:31 BJT

****《港报快速浏览》--2月23日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：必须遏止“本土派”冲击内地游客--文汇报                      
 港报社评：人民币走势朝向贬值，牵动香港旅游零售--明报                  
 港报社评：预算案积谷防饥，更要为港创富--经济日报                      
 港报社评：“水浸”添烦恼，“放水”须审慎--星岛日报                    
 港报社评：“黑水”再变“黑金”？阴谋论外一章--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：欧洲改革派冒起，欧股有希望--信报                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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