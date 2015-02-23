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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 10:40 BJT

《独家新闻》Springleaf在竞购花旗消费金融业务OneMain中领先--消息

路透纽约2月20日 - 知情消息人士周五表示，花旗集团 正在与次级抵押贷款机构Springleaf Holdings Inc 进行深入谈判，欲以超过40亿美元的价格出售旗下消费者金融业务OneMain Financial Holdings Inc。

消息人士称，Springleaf在竞购OneMain过程中，领先包括私募股权公司在内的其他竞购者。消息人士提醒说，谈判尚未定案，花旗仍有可能决定让OneMain上市，作为直接出售的一个替代选择。

消息人士要求匿名，因为谈判是私下进行。花旗拒绝置评，OneMain和Springleaf的代表尚未回覆置评请求。

谈判消息推动Springleaf股价大涨，周五收盘涨逾12%至38.57美元。花旗上扬1.29%收于51.78美元。(完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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