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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:54 BJT

韩国股市：早盘触及两个半月高位，希腊情势缓解推升大盘

“在休假期间，两大关键问题获得解决，分别是希腊债务协商以及美
国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录的温和信号...如今股市显然将步
上由充裕流动资金支持的情绪放松涨势，”大信证券分析师Lee Kyung-mi
n表示。
    
    乐天集团旗下股票大涨，此前该集团获选为韩国最大汽车出租公司KT
 Rental Corp的优先收购方，根据本地媒体报导，交易总值可能在9,000
亿至1万亿韩元左右(8.18-9.02亿美元)。
    
    Lotte Non-Life Insurance Co 跳升15%涨停；Lotte Sh
opping 劲扬3.4%。
    
    指标KOSPI 200股指 小涨0.3%；KOSDAQ指数 上涨 0.
76%。(完)
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