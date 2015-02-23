全球汇市：最近一周投机客美元净多仓创12月末来最低-CFTC/路透

路透2月20日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据， 最近一周汇市投机客进一步减持美元多头仓位，使之降至七周以来最低水 准。 2月17日止当周，美元净多仓下降至420.4亿美元，此前一周为445.1 亿美元，美元净多仓连续第二周下滑。 不过这是连续第八周美元净多仓维持在400亿美元以上。 欧元净空仓持续下滑，降为185,582口，前一周为194,641口。 做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种 将下滑。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 净仓位总值57.7亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 31,269 25,884 空头仓 80,360 81,008 净仓位 -49,091 -55,124 欧元(125,000欧元为1口) 净仓位总值275.39亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 47,175 47,217 空头仓位 232,757 241,858 净仓位 -185,582 -194,641 英镑(62,500英镑为1口) 净仓位总值36.8亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 42,999 36,798 空头仓位 71,797 75,401 净仓位 -28,798 -38,603 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 净仓位总值7.4亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 4,740 5,771 空头仓位 10,784 11,257 净仓位 -6,044 -5,486 加元(100,000加元为1口) 净仓位总值26.48亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 19,998 21,176 空头仓位 52,840 54,509 净仓位 -32,842 -33,333 澳元(100,000澳元为1口) 净仓位总值41.32亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 17,230 12,517 空头仓位 71,061 65,699 净仓位 -53,831 -53,182 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 净仓位总值4.59亿美元 2月17日当周 前一周 多头仓位 10,021 9,272 空头仓位 15,774 15,472 净仓位 -5,753 -6,200(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 张明钧; 审校 张涛)