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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 10:44 BJT

全球汇市：最近一周投机客美元净多仓创12月末来最低-CFTC/路透

路透2月20日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，
最近一周汇市投机客进一步减持美元多头仓位，使之降至七周以来最低水
准。
    
    2月17日止当周，美元净多仓下降至420.4亿美元，此前一周为445.1
亿美元，美元净多仓连续第二周下滑。
    
    不过这是连续第八周美元净多仓维持在400亿美元以上。
    
    欧元净空仓持续下滑，降为185,582口，前一周为194,641口。
    
    做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种
将下滑。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)        净仓位总值57.7亿美元
                 2月17日当周         前一周
    多头仓位       31,269            25,884
    空头仓         80,360            81,008
    净仓位        -49,091           -55,124
    
    欧元(125,000欧元为1口)           净仓位总值275.39亿美元
                 2月17日当周         前一周
    多头仓位       47,175            47,217
    空头仓位      232,757           241,858
    净仓位       -185,582          -194,641

    英镑(62,500英镑为1口)           净仓位总值36.8亿美元
                 2月17日当周        前一周
    多头仓位       42,999           36,798
    空头仓位       71,797           75,401
    净仓位        -28,798          -38,603

    瑞郎(125,000瑞郎为1口)          净仓位总值7.4亿美元
                  2月17日当周       前一周
    多头仓位         4,740            5,771
    空头仓位        10,784           11,257
    净仓位          -6,044           -5,486
    
    加元(100,000加元为1口)           净仓位总值26.48亿美元
                   2月17日当周       前一周
    多头仓位        19,998           21,176
    空头仓位        52,840           54,509
    净仓位         -32,842          -33,333
    
    澳元(100,000澳元为1口)           净仓位总值41.32亿美元
                   2月17日当周       前一周
    多头仓位        17,230           12,517
    空头仓位        71,061           65,699
    净仓位         -53,831          -53,182

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)   净仓位总值4.59亿美元
                   2月17日当周       前一周
    多头仓位        10,021            9,272
    空头仓位        15,774           15,472
    净仓位      　  -5,753           -6,200(完)
        全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
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 (编译 张明钧; 审校 张涛)
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