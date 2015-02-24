港报财经评论：羊年投资，春晚带来三启示--经济日报2月24日

羊年投资，春晚带来三启示/林瑞芬 羊年开市首个交易日，港股昨交投仅493亿港元，淡静，指数则平稳。恒指收报24,836，微升0.02%，技术上，25,000仍为主要阻力。国指收报12,041，微跌0.2%，主要阻力12,500，乏善足陈，后市要看A股开市表现。A股要到年初八，即周四才开市。近年常捧场春晚，无他，香港讲话有两个免费电视台，实际一个近乎残废，常播旧片，只有一个选择下，宁捧央视，一来内容丰富些；二来想藉此更多了解国情，从中望得到更多投资方向启示。 看完今年春晚后，对羊年投资确有启示。首先，节目内见红包摇一摇活动火红。有腾讯 挑战阿里巴巴，来势汹汹，由此启示移动支付业务将在中国内地迅速发展起来，腾讯的微信支付一面倒获胜，随时成为该股重新估值的契机。按附图显示走势，该股在年初重上200天平均线后，一直稳守，可视为有效支持，止蚀参考近121港元，130港元酌量收集，目标上望突破140港元，中期目标看150港元，昨收报134.8港元，升3.8%。 此外，据统计除夕当晚十点半央视红包，腾讯微信“摇一摇”次数72亿次，高峰期1分钟8.1亿次，送出1.2亿个微信红包，其中95%被中移动 的4G用户抢走。中移动的4G技术领先于联通 及中电信 ，在讲求资讯快速传送的年代，更为使用者所欢迎，对中移动未来4G上客的增速可抱有冀望。中移动昨收报104.8港元，中期反覆趋完成2014年突破之双底目标至116港元左右，候100港元楼下收集，止蚀95港元。春晚内容多次涉及一带一路，连歌手选歌也有“丝路”一曲，这可以更为确定羊年的投资大方向，一带一路股份必然持续受政策的推动，买卖策略是趁每次阶段式回落时收集。据最新报导，发改委扩大铁路建设资本金来源，重点建设中西部铁路等项目。央行春节前公布“一带一路”战略直接相关的丝路基金，首期注资100亿美元已经完成，目前丝路基金已起步运行。(B05)

大市看好，证券股强势可保/余少文 国企指数昨日红盘高开后，先急跌后喘定，始终未能保住近年农历新年后首日升多跌少的走势，仍然憧憬大市在羊年发威，相信去年盈利升1倍的证券股能保强势。A股周三复市，而国企指数昨日高开17点，以全日高位12,083点开市，但随即掉头回落，中段才喘定跌势，全日跌24点，收报12,041点，成交额近102亿港元，仍有35%主板H股逆市上升；至于红筹指数，收市跌4点，报4,618点，成交额45亿港元。 假期前已指出，国指在农历新年后首日表现升多跌少，尤其是过去12年，只有猴、鼠、兔、马等即2004年、2008年、2011年和2014年的农历新年后首个交易日是下跌，当中只有去年马年是全年录得升幅，打破近年首日跌全年跌的现象。不过，若然把统计扩大至20年，有九个农历新年后首日下跌，即升跌差不多参半，只是近12年的首日表现较强而已；即使是该九个下跌日，随后的农历年也只有五个是下跌，反映农历新年后首日表现跟全年的关系并不太密切，惟缩短至12年则关系性较强，若然维持近年走势，则昨日下跌，全年走势似乎要小心。 上周已指出，羊年看好证券股、保险股和支付概念股，实际上四只证券股先后公布的去年业绩快报，合计盈利约232亿人民币，同比增长1倍，如无意外应是增幅最劲的行业。而盈利急升，主要是最赚钱的中信证券 去年盈利升115%，但升幅不及中州证券 的1.2倍至1.3倍，只是中州证券盈利不足6亿人民币，占证券股的合计盈利比重2.5%；而增幅最少是中国银河证券 ，但都有77%，可以说去年是证券股最丰收的一年。当然，证券股盈利急升主要来自下半年，尤其是第四季，如中州证券指出，去年12月利润总额1.13亿人民币，按月升49%，而第四季利润总额2.66亿人民币，按年增8.85倍。因为“沪港通”令A股市场活跃，令证券商的融资融券、股权质押融资等中介业务规模扩大。尽管监管当局关注融资融券等问题，但相信只要A、H股继续平过环球股市，沪港通的持续，可以继续撑住证券股业绩增长。(B06)