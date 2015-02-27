港报财经评论：一带一路炒上，中冶H股追升--经济日报2月27日

一来，按走势分析，该股自今年1月高位近2.8港元回调之后，近周股价已明确突破下降轨阻力，而微观交投配合股价上升，乃回升讯号，至少反覆回试2.8港元为目标，止蚀2.25港元，昨收2.44港元，升6.1二来，估值论，A股现为4.4人民币，折合约5.5港元。相反，H股报价只2.44港元，A股对H股的股价溢价达125%，H股相对抵。此外，截至2014年6月底止每股资产值为2.9港元，现价市净率也只有0.84倍。三来，是建基央企自有发展规律，预期今年尚有作为。中冶2013年9月，新任高管上任。配合当年初13年初提出近几年经营计划，叫“一年一小步三年一大步”。2013年中冶实现扭亏为盈，从巨额亏损中转到40亿人民币盈利，2014年主要在工程承包领域合同额大幅增加（全年3,298亿人民币，增29%），前三季的资料中可看到上升趋势，市场开拓方面取得较好的业绩，也为2015年业绩提升提供了好的基础。(B05)

国指破位，上闯12,400/14,000/余少文 中国内地股市终于发力向上，带动国企指数升破三角形。国指转强，短期上试12,400点，后挑战14,000点，重磅的内银股和保险股会担任领头羊。A股昨日先跌后急升，上证综合指数曾见3,300点，最后升2.2%，收报3,298点，沪深两市成交额合计超过6,000亿人民币，并刺激国企指数升破三角形顶部，全日升162点或1.4%，收报12,227点，成交额增加至201亿人民币，超过75%主板H股随大市走高；红筹指数升29点或0.6%，收报4,671点，成交额57亿人民币。 A股昨日先跌，国指早段又偏软，加上A股周三复市未见开门红，要到下周两会会议前后才有异动，估不到A股看好的投资者以退为进，相信上证可以顺势上试3,400点，故看上证今年见4,400点并不是过度乐观，只差一个催化剂而已。只是下周开始的全国人大和政协会议，过去至今都不认为是大市升跌的催化剂，因为所讨论的政策都是市场炒作多时的新闻。反而是各大国企、民企的老总出席全国人大和政协会议时的一言一行，或会对相关公司更能产生影响，又或人大常委会和国务院常委会的会议政策决定，对大市的影响更大。但股价升跌涉及多个因素，顺势而行始终是最重要，若然市场炒作两会议题，投资者不妨搭顺风车，如昨日表现较佳是基建股，又或刚提及的大折让H股等。 虽然人民银行在农历年假期后重启逆回购操作，但金额只有380亿人民币，相反今周到期的逆回购金额有1,830亿人民币，即本周净回笼1,450亿人民币。而央行在假期前透过逆回购的资金投放累计超过4,000亿人民币，撇除今周到期，下周也有2,200亿人民币到期，相信经过早前降准后，下周逆回购操作金额料维持在低水平，继续将资金回笼。尽管央行似乎收水，但实际上今年全年仍有机会持续性放水，而不是早前预期只会在上半年放水的看法，因为央行主管的《金融时报》连续两日发表涉及通缩的文章，表示要应对通缩的可能性，并提出加快利率市场化，又指出影子银行体系的资金价格长期居高不下，暗示问题仍未有解决迹象。(B06)