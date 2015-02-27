《香港报摘》--经济日报2月27日

标题新闻：阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议－阿尔及利亚能源部声明
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**头版头条**
--政府下年度计划出售29幅住宅地，惟一半未改划用途，新增16幅用地中，新界区占八成，港岛区零供应，业界料新界地价可能会下调，甚至流标，令政府1.9万个建屋目标添变数。
**其他**
--日本休闲服装UNIQLO母公司迅销 全球高级执行副总裁冈崎健预期，主市场日本门店数将维持稳定，改集中提升同店销售，料本财年日本同店增长达3.5%。
--玖龙纸业 中期盈利挫三成，董事长张茵指，仍可通过内部管控财务及成本，扩大盈利空间，去年每吨纸净利润率按年跌38%至107元人民币“已是最低”。
--以内地会计准则，比亚迪 去年少赚21%至4.38亿元人民币，每股盈利0.18元。盈利下跌主要因内地汽车市场增速下滑，旗下传统汽车销量及盈利受压。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/林高丽)
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波罗的海海岬型船运价指数升10点，或0.61%，报1,645点。海岬型船舶日均获利跌42美元，报12,404美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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