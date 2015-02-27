港报财经评论：蓝筹绩优给力后市--信报2月27日

蓝筹绩优给力后市/习广思

中国内地股市昨天忽然醒目，沪深300指数升了2.52%，带动恒指升0.5%，国指升1.35%。两会期近，加上中国内地有放水需要，都支持近期的中港股市。外围方面，美汇指数继续向下慢溜。收市后，长和系公布的业绩靓靓，恒指夜期再升50点。都话中国内地股市周三农历年假后还是了无生气，昨天沪深300指数忽然大涨2.52%。不过，又毋须靠估，大方向是中国内地还是要放水，反而在别人悲观兼“无瘾”时买一些货等，会有意想不到的进账。昨天升市理由多多，一是人行进行14天逆回购，为市场注入380亿人民币流动性；二是浙江23间银行获定向降准0.5%等。

更多人谈论的是，人行辖下的《金融时报》连日刊载两篇署名文章，周三见报的一篇题为《通货紧缩离我们很近》，昨天的一篇则为《当前形势下对货币金融政策的建议》。作者为詹向阳，是中国城市金融学会秘书长。此位女士长期在工商银行 工作，历任工行总行调研部体改处处长、体改办副主任、福州分行行长及北京海淀支行副行长等。所以，她对中国内地银行体系的运作应有深切的认识。昨天刊登的文章所提出的观点，都很有现实意义。她认为，下一阶段的货币政策，为应对通缩的可能，央行对法定准备金率、基准利率等传统工具进行适时、适度调整，保持适度的流动性。

文章内提出，目前的一些监管要求不合事宜，资本约束、存贷比例控制、存款高准备金率、存款偏离度控制等多项监管新规，已明显抑制了商业银行的贷款能力和意愿。近年来银行盈利增长显着放缓，内源补充资本的难度愈来愈大，而资本市场容量的有限性亦远不能满足商业银行外源补充资本的需求，资本充足率监管已对商业银行的放贷能力形成了明显制约。詹向阳建议监管当局推出调动商业银行存款和贷款积极性的政策措施，避免监管政策叠加对经济金融运行产生的负效应。(B01)

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金价抢升恐昙花一现/苏子

由于希腊激进左翼联盟在周三进行的一个非正式投票结果显示，有数名议员并不支持政府的临时延长贷款方案，故延期后的方案在到期前，希腊政府仍须进行艰难的谈判，因此，市场又有藉口炒作希腊脱欧的危机并未消失，故具备避险功能的黄金受到追捧。金价已突破10天及100天平均线阻力，暂时最高曾见1,220水平。

不过，另一具备避险功能的日圆却变动不大，美元兑日圆较上日仅下跌0.1%，仍在市场十分熟悉的区域内窄幅争持。故留意周四美国市金价能否保持此良好上升势头，倘若未能企稳在上述两条重要平均线以上波动及收市，令到周四欧洲市的破位成为假突破的话，那便要小心金价仍保持在上月22日的1,307.60美元高位开始的下跌浪里运行，短期内1,200美元心理关口仍会再次面对严峻考验。对近日金价的反弹势头其实较为失望，原因是联储局主席耶伦（JanetYellen）在周一早已开腔暗示息口在年中或之前被调高的可能性近乎零，因此，金价早应该在周三已升至100天平均线阻力以上收市才对。周四金价的升势可以用姗姗来迟形容，倘若周四的升势原来只属昙花一现，最后收市时呈现虎头蛇尾的现象，那便会看淡金价未来一段时间的表现。

由于黄金市场的规模远不及汇市，因此，较易受到大户操控。倘若金价向下的大方向仍未扭转，相信昨天金价突破上述的平均线阻力，只不过是市场大户刻意以避险因素的原因挟高，以触发上述平均线以上的止蚀买盘图利而已。金价周四高收才可摆脱再跌的危机，否则在杀完止蚀盘后，金价随后较大机会在正式跌破1,200美元心理关口后，出现一个对看淡的投资者极为有利的大行情。昨天美国入市前除金市出现超逾1%以上的较大波幅外，主要货币的变动并不大。目前汇市的牛皮闷局，担心短期内不易打破。若美元一直跌不下去，小心美元经过一轮长时间窄幅上落调整后，最终的走势仍是以向上作出重大突破为主。(B10)

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