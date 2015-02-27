港报社评：楼控有招胜无招，财爷买时间--经济日报2月27日

发展局长陈茂波昨公布自今年四月起的新财政年度，拟推29幅住宅用地，可提供1.6万伙住宅单位，较本财政年度的1.55万伙略高。土地供应表面上看似有所增加，惟市民对实质上有多少土地供应可顺利释出，仍忐忑难安。

因港府拟推的29幅土地中，有15幅仍未完成改划，在日益高涨的保育呼声与地区阻力下，这些土地能否都顺利改划释出市场，殊难逆料，有意置业人士心中无底。

况且，就算这些土地完成改划推出市场，但发展商建屋需时，最快亦要一两年后才能以楼花形式推售，对现时已极热炽的楼市，实远水难救近火，难以满足眼前极高涨的置业渴求，看着楼价愈等愈升的准买家自然更心焦。

其实难捱的不单是市民，还有港府。财政司长曾俊华虽在前天公布的财政预算案中大打开口牌，表示有需要时会出招遏楼市，却仅有口术欠实招，有发展商便乘势将旗下楼盘余货加价加推，令楼市热度有增无减，徒添不少市民对港府反应迟缓、楼控不作为的质疑。

面对楼市高烧的燃眉之急，港府唯一选择是再出实招遏楼价。虽有人质疑港府出招无济于事，但事实上，港府辣招对遏抑楼价升势并非无效。

就如港府在2012年底推楼控“双辣招”，2013年2月再加推双倍印花税（DSD）加辣后，香港楼价一度横行了一年多，反映港府出招至少能暂遏楼市升势，以换取时间，候美国加息促楼市自然调节。只是美国储局未如预期启动加息，沉寂一时的置业需求又再升温，尤其在去年下半年楼市升势更急，令全年楼价不跌反升逾一成。

外界虽料美国今年下半年加息机会极高，惟储局主席耶伦本周在国会作证时，对加息时机言词闪烁，加上欧、日以至中国皆加力宽松货币撑经济，环球热钱势更汹涌。财爷实不应坐等美国加息、任由楼市高烧，而是果断出招缓抑楼价升势。

惟因辣招再加重加辣的空间有限，故财爷应以小步密推的策略出手，如由金管局分阶段收紧楼宇按揭等，向市场彰示港府仍有招数、有决心缓抑楼价，至少为楼市浇浇冷水，买时间待美国在今年底前加息，避免楼泡续胀，在未来爆破时带来更大的经济民生冲击。(A16)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘