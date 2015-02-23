香港数据：1月综合CPI按年升4.1%，呈现持续缓和趋势

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港2月23日 - 香港统计处周一公布，今年1月份综合消费物价指数（CPI）按年升4.1%，较上月4.9%增速略为放缓，呈现持续缓和的趋势。
剔除所有政府一次性纾困措施，1月基本通胀率为2.3%，也低于前月的3.1%。
政府发言人表示，通胀在1月份持续缓和的趋势。然而，以综合消费物价指数计算的按年通胀率明显放缓，部分是由于农历新年在今年及去年于不同时间出现，造成较高的比较基数所影响。
在各类消费项目中，价格的主要升幅来自电力、燃气及水，其次为住屋、烟酒和食品。而耐用物品和衣履的价格跌幅较大。
展望未来，发言人称，由于国际商品价格疲软及较低的环球通胀会令输入通胀保持温和，加上本地成本压力相信亦会维持温和，通胀压力在短期内应会依然受控。
（单位:%） *2015年1月 2014年12月 2014年1月
综合消费物价指数 +4.1 +4.9 +4.6
甲类消费物价指数 +6.3 +6.9 +4.5
乙类消费物价指数 +3.6 +4.4 +4.8
丙类消费物价指数 +2.2 +3.2 +4.5
基本通胀率 +2.3 +3.1 +4.3 （完）
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(记者 雷美珍；审校 梁慧仪)
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