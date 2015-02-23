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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--2月24日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值       前值
    0700  德国经季节调整的国内生产总值(GDP)(较前季)  第四季修正值   +0.7%       +0.7%
                未经季节调整的GDP(较上年同期)                       +1.5%       +1.6% 
    0745  法国企业景气指数                                 2月       正99        正99    
    0815  瑞士非农就业岗位(万)                            第四季      --        422.7
    1000  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         1月终值    -1.6%       -0.1%
                                    (较上年同期)                    -0.6%       -0.6%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                        -1.8%       +0.3%
                                (较上年同期)                        +0.6%       +0.7%
    1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)  12月      +0.6%       +0.7%
                            未经季节调整房价指数(较前月)            -0.2%       -0.2%
                            房价指数(较上年同期)                    +4.3%       +4.3%
    1445  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              2月初值      --         54.4
              Markit服务业PMI                                        54.1        54.2
    1500  美国消费者信心指数                               2月       99.6       102.9
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数             2月        --          正6           
 
    2100  韩国消费者信心指数                               2月        --          102        

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值       预估值
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        2月          106.8        107.7 
             IFO企业现况指数                                         111.3        112.7 
             IFO企业预期指数                                         102.5        103.0
    1100 英国CBI零售销售差值                            2月            正1           34
    1500 美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　　　　 1月　　        482          497
    1530 美国达拉斯联储制造业指数                       2月          -11.2           --
    (完)
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