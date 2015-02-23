《全球汇市》欧元持稳，希腊救助计划延长带来的动能消退

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
市场人士将关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在美国参议院金融委员会的作证，以寻找美联储何时可能开始升息的暗示。
叶伦的言论将格外引人注目。上周所公布的美联储1月会议会议记录较预期温和，抑制了提前升息的预期。
升息预期或许已经受到压抑，但美联储和欧洲央行的货币政策仍然分立于政策光谱上的两端。欧洲央行才刚在去年把利率降为负利率，并在今年1月时出台量化宽松(QE)计划。
“美联储去年10月就已结束QE，而欧洲央行下月起将展开为期一段较长时间的购债。欧元疲弱其实并非因希腊问题，而是因货币政策方向全然分歧，”三菱UFJ摩根士丹利证券首席外汇分析师Daisaku Ueno说。
美元兑日圆 持稳在119.08日圆。希腊纾困延长的协议出炉之后，美债收益率上涨，帮助美元上周五从118.30日圆的低点反弹。
美元指数 上涨0.1%至94.347。
新西兰元 下跌0.2%至0.7515美元。新西兰元上周触及0.7574美元的四周高点，但新西兰元本周面临的本地风险事件包括乳品巨擘恒天然(Fonterra)可能调整其乳品收购价预估价。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1383 1.1378 +0.04 -5.90 1.2097
美元/日圆 118.96 119.01 -0.04 -0.60 119.68
欧元/日圆 135.41 135.41 +0.00 -6.47 144.78
美元/瑞郎 0.9433 0.9405 +0.30 -5.11 0.9941
英镑/美元 1.5378 1.5398 -0.13 -1.25 1.5573
美元/加元 1.2557 1.2526 +0.25 +8.08 1.1618
澳元/美元 0.7831 0.7841 -0.13 -4.13 0.8168
新西兰元/美元 0.7517 0.7518 -0.01 -3.59 0.7797
澳元/日圆 93.160 93.320 -0.17 -4.70 97.750
新西兰元/日圆 89.420 89.470 -0.06 -4.17 93.310
英镑/日圆 182.94 183.25 -0.17 -1.85 186.38
澳元/新西兰元 1.0409 1.0407 +0.02 -0.57 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/高琦/许娜/李婷仪 审校 张涛/张明钧/蔡美珍/张荻)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率