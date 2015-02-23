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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 12:18 BJT

《全球市场》亚洲股市持平，投资者消化希腊债务协议

日圆也持稳，日圆/美元 报118.99。希腊纾困延长的协议出炉之后，美债收益率上涨，帮助美元上周五从118.30日圆的低点反弹。

周一稍晚将出炉的德国IFO企业景气判断指数料显示德国经济持续复苏。

展望后市，投资人将聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二和周三在国会就经济和货币政策的证词陈述。

虽然上周公布的美联储1月会议的会议记录较预期温和，但美国就业市场力道的迹象日增，可望使6月升息的预期复苏。(完) (编译/审校 王丽鑫/张若琪/徐文焰/陈宗琦/张涛/许娜/张明钧)
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