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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 12:28 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元周五收盘坚挺，确认了锤子线反转形态

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    * 亚洲时段出现少量获利了结，此前因澳元全线轧空而高开0.6%
    * 上周五收盘坚挺确认了周四的锤子线反转形态--为强烈利多
    * 首道目标见2015年跌势的38.2%回档位1.0488，明日无重要数据
    * 10和20日移动均线仍向下
    * 暗示汇价将盘整--稍早的低位和10日移动均线切入位1.0410提供支
撑
    * 图表：link.reuters.com/huj24w (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 蔡美珍)
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