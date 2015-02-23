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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 12:55 BJT

香港股市：羊年开市走软，油企与赌场类股领跌

路透香港2月23日 - 香港股市周一下跌，石油企业与赌场类股领跌，羊年初始开市走软。投资人等候本周稍晚大型企业公布财报指引方向。

中午时段，恒生指数 微跌0.03%，报24,825.02点，结束连续五日涨势。恒生国企指数 下跌0.4%，至12,019.83点。

“由于中国内地市场仍处于假期休市，缺乏新资金流入，也没有新消息提振市场，所以农历新年开局较为缓慢，”第一上海证券策略员叶尚志表示。

汇丰控股 上涨0.4%，该公司当日稍晚将公布年度财报。长江实业 与和记黄埔 将于周四公布年度财报。

内地市场于2月18日至24日为春节假期。(完)
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