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亚洲 | 2015年 2月 24日 星期二 06:19 BJT

****日韩经济指标预测--2月24日-3月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值
    
    2月23日当周
    
    2月24日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                            2月          --          102
    
    2月25日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --    买超4,352
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --    买超1,139
        
    2月26日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    3月          --           74
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      1月        +0.4%       +0.4%
                         (较上年同期)                             -4.1%       -3.4%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   1月        +2.3%       +2.5%
             全国整体CPI                                            --        +2.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               2月        +2.2%       +2.2%
             东京地区整体CPI                                        --        +2.3%
    2330 日本求才求职比                                1月         1.15        1.15
             失业率                                                3.4%        3.4%
    2350 日本工业生产                              1月初值        +2.7%       +0.8%
             一个月预估值                                           --        +6.3%
             两个月预估值                                           --        -1.8%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      1月        -1.3%       +0.2%
    
    2月27日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      1月          --        +7.5%
             房屋开工(较上年同期)                                -11.3%      -14.7%
    
    3月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      2月初值          --        -0.7%
             进口(较上年同期)                                       --       -11.0%
             贸易收支(亿美元)                                       --     顺差54.0
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第四季          --        +5.5%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            1月          --     盈余76.6
    2300 韩国工业生产(较前月)                          1月          --        +3.0%
                     (较上年同期)                                   --        +0.4%
             服务业产出(较前月)                                     --         持平
     --  韩国外汇储备(亿美元)                          2月          --      3,621.9
    
    3月2日当周
        
    3月2日(一)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 2月          --         51.5
     --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                      2月          --         51.1
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               2月          --        +0.5%
                              (较上年同期)                          --        +0.8%
    
  3月3日(二)
    0130 日本加班工资(较上年同期)                      1月          --        +0.5% (完)
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