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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 13:15 BJT

新加坡数据：1月CPI较上年同期下降0.4%，为2009年12月来最大同比降幅

路透新加坡2月23日 - 新加坡周一公布：
    
    * 1月消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.4%，为2009年12月来最
大同比降幅
    * 1月核心CPI较上年同期上升1.0%，为2010年3月以来最低升幅
    
    接受路透访问的分析师预估中值为，1月CPI较上年同期下降0.3%，核
心CPI同比上升1.3%。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 于春红)
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