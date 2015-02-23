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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 13:28 BJT

香港新股：香港宽频将于周二推出高至7.5亿美元的IPO--IFR

路透香港2月23日 - 汤森路透旗下IFR引述知情消息人士报导称，香港第二大宽带互联网提供商--香港宽频(HKBN Ltd)将于周二启动首次公开发售(IPO)，包括私募股权公司CVC Capital Partners Ltd 在内的股东期待筹资高至7.5亿美元。

报导并称，CVC与香港宽频管理层及其他股东将按每股8-9港元出售6.45亿股现有股份，IPO总额最高达58亿港元(7.5亿美元)。

该IPO将于3月4日定价。香港宽频尚未立即回复路透对IPO细节置评的请求。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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