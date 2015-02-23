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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 13:22 BJT

《汇市简讯》羊年伊始，澳元/美元持于20个跳动点的区间内

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    * 亚洲汇市迄今走势迟滞，澳元/美元持于20个跳动点的区间内
    * 受0.7850左右的卖兴影响，澳元/美元一度上档较为受限
    * 市场内缺乏交投热情，市场人士等待欧洲对希腊“协议”的反应
    * 在美联储主席叶伦周二/周三举行听证会陈述前，市场亦按兵不动
    * 除了叶伦的陈述演讲，澳元走势亦关注周三中国将公布的采购经理
人指数(PMI)初值，以及周四将公布的资本支出数据
    * 澳元/美元最新报0.8834，当日跌0.17% 
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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