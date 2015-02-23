版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 13:35 BJT

澳洲股市：金融股引领大盘收高，但资源股下滑

路透悉尼2月23日 - 澳洲股市周一收升0.5%，金融股领涨，但一连串令人失望的获利表现掼压资源股。

澳洲矿业服务公司的股价大跌，此前他们警告，由于大型矿商在大宗商品价格下跌之际削减支出，将使其难以增加营收。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 收盘上涨26.46点至5,908点。周五时大盘下跌0.4%。上周曾涨至2008年5月以来最高位。

许多分析师认为市场近期将在5,650-5,750点附近交投，即便大盘正向七年高位靠拢。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐