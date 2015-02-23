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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:13 BJT

国际油市：油价微幅上涨，受希腊债务协议乐观情绪提振

0532GMT时，指标布兰特原油期货 报每桶60.34美元，较上次结算价上涨0.12美元，美国原油期货 则涨0.06美元至每桶50.87美元。

尽管油价上涨，价格仍低于上周的高位，因市场仍供过于求。

高盛 在研究报告中表示，以当前的钻井平台来计算，美国石油产量在2015年第四季时料较上年同期增长达每日44万桶。

美国探钻活动自年初以来已放缓，因生产商因应油价崩跌。但高盛表示，美国钻井平台减少的速度也在放缓。

分析师表示，美国寒流来袭打击炼厂产量，可能阻止原油价格进一步上涨。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/戴素萍 审校 王兴亚/王丽鑫)
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