根据周一公布的日本央行1月会议记录，由于基础通胀放缓且油价下跌，三名审议委员质疑日本央行能否 实现通胀目标，这显示央行刺激可持续增长的策略出现裂痕。 韩国央行总裁李柱烈周一在国会表示，目前的货币政策重点是支持经济增长，关注力度甚于稳定通胀。此 番讲话被视为支持再度降息，韩国三年期公债3月期约因而转为走高。 日本央行总裁黑田东彦周一表示，原油价格下跌可促进经济活动，因此在长期内将帮助推升消费者通胀率 。 即将卸任的费城联邦储备银行总裁普洛瑟周五接受专访时表示，当升息时候来到时，美国联邦储备理事会 (FED/美联储)口头上的失误已造成市场剧烈波动回应的风险升高。普洛瑟称美联储可以在下个月的政策会议上 开始释出正确的讯息，他揣测届时美联储可能删除收紧货币政策时耐心以对的描述。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.75% 2015年1月21日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2015年1月21日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率2.75% 2014年11月22日降25基点 一年期贷款利率5.6% 2014年11月22日降40基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.00% 2014年10月15日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.25% 2015年2月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率7.75% 2015年1月15日降25基点 附卖回利率6.75% 2015年1月15日降25基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.1% 2015年2月12日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率1.25% 2014年12月11日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率15% 2015年1月30日降200个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 蔡美珍；审校 于春红)