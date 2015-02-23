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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:19 BJT

日本债市：公债价格小升，无视日股刷新15年高位

日本央行将买进4,000亿日圆(33.6亿美元)的五至10年到期的日本公债，以及1,400亿日圆的浮动利率日债。

日经指数周一创下15年新高，尾随美股升势。此前欧元区财长达成协议延长希腊金融纾困四个月。

C根据周一公布的日本央行1月会议记录，由于基础通胀放缓且油价下跌，三名审议委员质疑日本央行能否实现通胀目标，这显示央行刺激可持续增长的策略出现裂痕。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.030%

五年期公债 0.000% +0.0 0.110%

10年期公债 0.380% -0.5 0.385%

20年期公债 1.195% -1.5 1.210%

30年期公债 1.420% -2.5 1.445%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.42 +0.09 147.33

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫/王洋)
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