版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 14:30 BJT

韩国经济：央行总裁称家庭借贷增速快于预期

路透首尔2月23日 - 韩国央行总裁李柱烈周一表示，去年降息之后，家庭借贷增长步伐快于此前预期。

“我们确实预计降息将使得家庭增加借款，但借款增速快于我们的预期，”李柱烈对议员们表示。

韩国央行去年降息两次，分别在8月和10月下调利率25个基点。韩国指标利率 目前为2.0%。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐