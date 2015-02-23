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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:24 BJT

韩国汇市：韩元下跌，假期后首个交易日补跌

路透首尔2月23日 - 韩元兑美元 周一下挫，国内假期期间韩元在海外市场下跌，本地市场今日恢复交易后补跌。

韩元兑美元 收报1,108.7韩元，上周二收于1,101.8。

韩国金融市场上周三至周五逢农历新年假期休市。(完)

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(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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