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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:30 BJT

日本股市：日经指数收涨创15年高位，但银行股遭遇获利了结卖压

路透东京2月23日 - 日本股市日经指数周一触及近15年高位，因希腊
与欧元区达成延长纾困协议，但银行及保险等近日涨多类股遭遇获利了结
卖压。
    
    日经指数 收涨0.7%，至18,466.92点，为2000年4月以来最高
收位。但大盘涨幅较小，东证股价指数 仅上涨0.2%，至1,502.83
点，因银行及其他金融股遭获利了结。
    
    本月以来涨幅最大的银行股指数 ，今日下跌1%。
    
    JPX日经400指数 涨0.2%，至13,637.38点, 连续第11个交
易日上涨，为去年1月上路以来最长连涨纪录。(完)
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