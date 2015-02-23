新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，关注美联储主席叶伦的国会证词陈述

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
马币 跌至近六年低位，因稍早油价下跌，突显出低油价可能 损及经常帐盈余并推升财政赤字的担忧。马来西亚是原油净出口国。 新加坡元 下跌，因1月消费者物价指数较上年同期减少0.4% ，为2009年12月来最大同比降幅。 马币一度下跌0.7%至3.6445，为2009年4月以来最低位，尾随无本金 交割远期外汇(NDF)市场 在当地周四和周五假期期间的跌势。 马币扳回一些稍早跌幅，因在油价稍后反弹后，交易员回补空头。 亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 118.95 119.02 +0.06 +0.60 1 19.66 坡元 1.3601 1.3605 +0.03 -2.51 1 .3260 台币 31.638 31.638 +0.00 +0.25 3 1.718 韩元 1107.64 1101.80 -0.53 -0.75 10 99.30 泰铢 32.57 32.55 -0.06 +1.01 32.90 菲律宾披索 44.23 44.24 +0.02 +1.11 44.72 印尼卢比 12820.00 12810.00 -0.08 -3.43 123 80.00 印度卢比 62.20 62.22 +0.04 +1.34 63.03 马币 3.6380 3.6205 -0.48 -3.89 3 .4965 人民币 6.2546 6.2551 +0.01 -0.81 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王洋/戴素萍 审校 于春红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率