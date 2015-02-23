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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 14:38 BJT

新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，关注美联储主席叶伦的国会证词陈述

马币 跌至近六年低位，因稍早油价下跌，突显出低油价可能
损及经常帐盈余并推升财政赤字的担忧。马来西亚是原油净出口国。
    
    新加坡元 下跌，因1月消费者物价指数较上年同期减少0.4%
，为2009年12月来最大同比降幅。 
    
    马币一度下跌0.7%至3.6445，为2009年4月以来最低位，尾随无本金
交割远期外汇(NDF)市场 在当地周四和周五假期期间的跌势。
    
    马币扳回一些稍早跌幅，因在油价稍后反弹后，交易员回补空头。  
   

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14年
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    日圆            118.95    119.02   +0.06   +0.60    1
19.66
    坡元            1.3601    1.3605   +0.03   -2.51    1
.3260
    台币          31.638    31.638   +0.00   +0.25    3
1.718
    韩元           1107.64   1101.80   -0.53   -0.75   10
99.30
    泰铢             32.57     32.55   -0.06   +1.01     
32.90
    菲律宾披索       44.23     44.24   +0.02   +1.11     
44.72
    印尼卢比      12820.00  12810.00   -0.08   -3.43  123
80.00
    印度卢比       62.20     62.22   +0.04   +1.34     
63.03
    马币            3.6380    3.6205   -0.48   -3.89    3
.4965
    人民币          6.2546    6.2551   +0.01   -0.81    6
.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王洋/戴素萍 审校 于春红)
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