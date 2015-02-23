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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 15:52 BJT

《RUSSELL专栏》铁矿石无法走回头路，恢复年度合同定价模式不可行

交易员或许能够通过市场上的动作影响短期定价，但要试图影响较长期的定价，通常导致重大修正，而此时在错误方向上建仓的交易员会损失惨重。

比起走回头路，恢复以闭门会议敲定不透明的合约，增加透明度，比如类似油市那种交割期货合约，对市场更有利。

中国钢铁厂商也应该不会接受重新回到长期合同，考虑到他们现在处于主导地位，他们更没有理由同意。

走向现货定价让铁矿石价格波动更加震荡，这并不总是符合供需双方的利益，但这种方法仍要好于另一种办法。

这也能让市场及投资者能够相对即时看到主要矿商扩产计划的影响。

指责高瑞思因为让市场更为开放及贴近现货，而毁了铁矿石市场，是搞错重点了。但确实可以责怪高瑞思和其它一些矿商高管，理由是他们对于市场需求的设想过度自信，以及严重错误的供给预测，导致大量铁矿石淹没了市场。(完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/王丽鑫/王洋)
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