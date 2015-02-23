《RUSSELL专栏》铁矿石无法走回头路，恢复年度合同定价模式不可行

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
交易员或许能够通过市场上的动作影响短期定价，但要试图影响较长期的定价，通常导致重大修正，而此时在错误方向上建仓的交易员会损失惨重。
比起走回头路，恢复以闭门会议敲定不透明的合约，增加透明度，比如类似油市那种交割期货合约，对市场更有利。
中国钢铁厂商也应该不会接受重新回到长期合同，考虑到他们现在处于主导地位，他们更没有理由同意。
走向现货定价让铁矿石价格波动更加震荡，这并不总是符合供需双方的利益，但这种方法仍要好于另一种办法。
这也能让市场及投资者能够相对即时看到主要矿商扩产计划的影响。
指责高瑞思因为让市场更为开放及贴近现货，而毁了铁矿石市场，是搞错重点了。但确实可以责怪高瑞思和其它一些矿商高管，理由是他们对于市场需求的设想过度自信，以及严重错误的供给预测，导致大量铁矿石淹没了市场。(完) (编译/审校 蔡美珍/高琦/王丽鑫/王洋)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)