《RUSSELL专栏》铁矿石无法走回头路，恢复年度合同定价模式不可行

交易员或许能够通过市场上的动作影响短期定价，但要试图影响较长期的定价，通常导致重大修正，而此时在错误方向上建仓的交易员会损失惨重。

比起走回头路，恢复以闭门会议敲定不透明的合约，增加透明度，比如类似油市那种交割期货合约，对市场更有利。

中国钢铁厂商也应该不会接受重新回到长期合同，考虑到他们现在处于主导地位，他们更没有理由同意。

走向现货定价让铁矿石价格波动更加震荡，这并不总是符合供需双方的利益，但这种方法仍要好于另一种办法。

这也能让市场及投资者能够相对即时看到主要矿商扩产计划的影响。