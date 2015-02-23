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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 14:58 BJT

日本经济：首相顾问滨田宏一称，央行可将通胀率目标降低一半

他在访问中表示，央行可以将目标降至1%，并将达成该目标的期限由目前的两年延长为三年。

滨田宏一的谈话显示态度有所改变，他是“安倍经济学”的创造者。

“预测到油价会大跌50%是很难的，对日本央行来说，重新考虑通胀目标是很自然的事，”滨田宏一表示。“我认为日本央行不需要感到要对改变通胀目标而失去信誉一事负起责任。”(完) (编译 蔡美珍/戴素萍 审校 于春红/王洋)
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