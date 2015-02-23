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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 15:12 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶收跌2.4%，市场关注产胶国会议结果

亚洲主要产胶国11月末同意“控制”面向国际市场的橡胶出口，以遏制过度的供给，不过迄今为止那对支撑胶价的作用不大。

“我不认为会议会有大的影响。”东京一位交易员说。“橡胶种植户无法轻易通过停止生产来抑制供给。”

东京工业品交易所(TOCOM)指标7月期胶 <0#2JRU:>收低5.3日圆，报每公斤216.9日圆。该合约一度下探到日内低位216.2日圆，为上周四以来低点。

中国市场因春节假期休市，将在周三重新开市交易。

新加坡商品交易所(SICOM)近月3月合约 最新报每公斤136.70美分，下跌4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/洪曦; 审校 蔡美珍/张若琪)
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