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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 15:31 BJT

金属期市：伦敦期铜限于区间模式，市场等待中国春节假期结束

0705 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%，报每吨5,727美元；上交易日下跌1%。

交易量偏淡，不到2,000口成交。

期镍 削减跌幅，周五曾触及一年低点。期锌 亦脱离五周低位。

智利国家铜业公司(Codelco)预计2月铜产量至少减少4,000吨，因El Teniente铜矿上月发生火灾；这凸显出今年铜供应可能较为收紧。

国际铜业研究组织(ICSG)称，去年11月全球精炼铜市场呈现42,000吨的供应缺口，10月则为供应缺口29,000吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/张若琪 审校 蔡美珍/于春红)
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