表格：外资在韩国股市买超1,122亿韩元，机构投资人卖超

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透首尔2月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资 当日在韩国股市买超1,122亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 --------------------------------------------- 2月23日 112.2 -5.9 -94.1 2月17日 -25.5 125.5 -78.8 2月16日 130.2 -94.8 -32.6 2月13日 175.1 65.6 -232.8 2月12日 -59.8 33.4 23.2 2月11日 100.1 72.0 -145.9 2月10日 -131.6 39.6 94.4 2月 9日 -106.2 49.4 52.5 2月 6日 431.7 471.0 -912.9 2月 5日 -115.8 -109.9 219.3 2月 4日 225.5 26.8 -245.0 2月 3日 -30.4 14.3 14.5 2月 2日 3.9 -50.6 31.5 1月30日 -95.3 -32.4 144.1 1月29日 -242.0 123.3 109.0 ---------------------------------------------- 本月以来 709.3 636.2 -1,306.8 ---------------------------------------------- 今年以来 -329.7 -32.8 -1,083.3 ----------------------------------------------(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率