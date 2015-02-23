修正-东南亚经济：菲律宾与两家潜在合作方商讨铁路项目，包括港铁集团

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(更正：因英文原文有误，内文第二段官员全名改为“Arnel Paciano Casanova”，非“Paciano Casanova”)
路透马尼拉2月23日 - 菲律宾周一称，正与两家潜在合作方商谈一个铁路项目，其中包括港铁公司 。该项目将增加进入首都附近的一座规划中的新城的通道。
“我们要做的是把我们的土地资源和他们的专业技术结合起来。这个合资项目将分担风险，”国有企业Bases Conversion and Development Authority (BCDA)总裁及执行长Arnel Paciano Casanova对记者称。
他以保密协议为由拒绝指明另一潜在合作方，也不能给出成本估算。
“我们与不同方面进行商谈，这次机会向所有人开放，”他称。“我们希望今年内签订合同。”
他称，BCDA在这个铁路项目中将占有45%的股份。
该规划中的城市将在Clark经济特区拔地而起，此前为美国在马尼拉北方邦板牙省的军事基地。
Clark Green City项目的初始投标阶段计划本季度展开，该项目覆盖254公顷土地。
据Casanova称，菲律宾大型地产企业和外资企业，如住友商事, 日立制作所, 远雄建设 和三菱商事 等，都对该项目表示有兴趣。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率