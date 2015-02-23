修正-东南亚经济：菲律宾与两家潜在合作方商讨铁路项目，包括港铁集团

(更正：因英文原文有误，内文第二段官员全名改为“Arnel Paciano Casanova”，非“Paciano Casanova”)

路透马尼拉2月23日 - 菲律宾周一称，正与两家潜在合作方商谈一个铁路项目，其中包括港铁公司 。该项目将增加进入首都附近的一座规划中的新城的通道。

“我们要做的是把我们的土地资源和他们的专业技术结合起来。这个合资项目将分担风险，”国有企业Bases Conversion and Development Authority (BCDA)总裁及执行长Arnel Paciano Casanova对记者称。

他以保密协议为由拒绝指明另一潜在合作方，也不能给出成本估算。

“我们与不同方面进行商谈，这次机会向所有人开放，”他称。“我们希望今年内签订合同。”

他称，BCDA在这个铁路项目中将占有45%的股份。

该规划中的城市将在Clark经济特区拔地而起，此前为美国在马尼拉北方邦板牙省的军事基地。

Clark Green City项目的初始投标阶段计划本季度展开，该项目覆盖254公顷土地。

据Casanova称，菲律宾大型地产企业和外资企业，如住友商事, 日立制作所, 远雄建设 和三菱商事 等，都对该项目表示有兴趣。(完) (编译 王丽鑫; 审校 李春喜)