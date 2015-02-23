香港个股：恒生银行称不急于出售兴业银行余下市值约158亿元权益

路透香港2月24日 - 汇丰控股 的香港分支--恒生银行 称，此前减持部分兴业银行 股份后，集团按《巴塞尔协定三》全面实施的资本比率足够应付目前监管要求，该行亦不急于出售兴业余下权益。

本月初恒生出售兴业约9.53亿股份，套现127.3亿元人民币（约157.9亿港元），现时仍持有兴业约5.87%普通股，按2月17日收市价计市值约158亿元人民币。

恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏在分析师会议上表示，该行将不时检讨其资产组合、监管对资本的要求以及市场情况变化，但目前无需要出售余下兴业的股份。

“如何处置余下的兴业股份，恒生未有决定，而考虑的因素包括市场环境、股价以及监管对资本的要求。”她在随后的记者会上补充说。而根据此前的出售协议，恒生在90天内不可再减持兴业的股份。

该行财务总监梁永乐称，计入出售兴业部分权益以及手持兴业股份市值上升的因素，集团按《巴塞尔协定三》全面实施的资本比率达14.3%，足够应付目前已知的监管要求。

恒生周一公布，2014年1-12月净利为151.31亿港元，按年下降43%，并逊于汤森路透综合16名分析师预测中位值168.41亿港元。但若撇除兴业银行之入账方式更改对2013年带来收益以及于2014年的投资减值亏损，恒生去年度净利则按年上升0.4%。

恒生没有就出售兴业股份而派发特别股息，不过该行拟派发末期股息每股2.3港元，全年派息共5.6港元，与2013年基本持平。由于去年的每股盈利大跌43%至7.91港元，2014年度的派息比率达71%，远高于2013年度的39%。

去年的净利息收入按年升6.8%至198.71亿港元，净利息收益率为1.9%，与上年基本持平。非利息收入亦升9.3%至103.36亿港元。

李慧敏称，由于存款成本上升以及整体贷款风险上升，去年下半年净息差开始收窄，预计今年继续有收窄的压力，而贷款则有温和增长。（完）

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