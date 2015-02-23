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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 15:56 BJT

全球矿业：Barrick Gold旗下赞比亚铜矿逾2,000名工人举行罢工

路透卢萨卡2月23日 - 赞比亚一位高级政府官员表示，Barrick Gold Corp. 旗下卢姆瓦纳铜矿的逾2,000名非工会工人周一举行罢工，要求公司说明在停止运营后他们将何去何从。

赞比亚卢姆瓦纳省的高级公务员Amos Malupenga对路透表示，“他们要求知道矿山关闭后自己的未来命运。”(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
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