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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 16:13 BJT

全球金市：黄金接近七周低位，因希腊达成债务协议且中国逢假期

“在中国暂时离开市场，及希腊纾困明显进展之下，金价和银价阻力
最小的路线就是走低，”汇丰分析师James Steel称。
    
    Steel指出，本周影响金价的主要事件可能是美国联邦储备理事会(FE
D/美联储)主席叶伦2月24日参议院金融委员会谈话，以及多项美国经济数
据，包括房屋销售及消费者信心。
    
    MKS Group指出，技术面而言，金价阻力位在1,215美元，支撑位在1,
197美元及1,190美元。
    
    
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                      价格     变动     涨跌%
    
    现货金            1202.7    0.79     0.07
    现货银             16.26    0.03     0.18
    现货铂金         1162.74    0.76     0.07
    现货钯金          780.22    2.83     0.36
    COMEX期金         1202.5    -2.4     -0.2
    COMEX期银         16.235  -0.038    -0.23
    汇率 
    欧元/美元         1.1361
    美元指数          94.474

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化       

 (编译/审校 蔡美珍/王丽鑫/李春喜)
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