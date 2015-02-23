全球金市：黄金接近七周低位，因希腊达成债务协议且中国逢假期

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“在中国暂时离开市场，及希腊纾困明显进展之下，金价和银价阻力 最小的路线就是走低，”汇丰分析师James Steel称。 Steel指出，本周影响金价的主要事件可能是美国联邦储备理事会(FE D/美联储)主席叶伦2月24日参议院金融委员会谈话，以及多项美国经济数 据，包括房屋销售及消费者信心。 MKS Group指出，技术面而言，金价阻力位在1,215美元，支撑位在1, 197美元及1,190美元。 --------------------------0749GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1202.7 0.79 0.07 现货银 16.26 0.03 0.18 现货铂金 1162.74 0.76 0.07 现货钯金 780.22 2.83 0.36 COMEX期金 1202.5 -2.4 -0.2 COMEX期银 16.235 -0.038 -0.23 汇率 欧元/美元 1.1361 美元指数 94.474 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译/审校 蔡美珍/王丽鑫/李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率