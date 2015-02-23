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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 16:15 BJT

突发新闻：日本东部发生规模4.5地震，未发布海啸警报

路透东京2月23日 - 日本气象厅指出，日本东部周一发生地震，初步规模4.5。

日本气象厅称，震央在东京以东的千叶县，并表示未发布海啸警报。

目前尚未传出毁损消息。(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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