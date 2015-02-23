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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 16:20 BJT

欧洲股市：德国DAX股指创纪录高位，延长希腊救助计划为市场注入活力

路透伦敦2月23日 - 德国股市DAX指数 周一上涨1%，创下纪录新高，之前欧元区同意延长对希腊的救助计划。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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