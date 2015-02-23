《路透晚报》--2月23日日间新闻摘要（国际版）

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收涨创15年高位，但银行股遭遇获利了结卖压
日本股市日经指数周一触及近15年高位，因希腊与欧元区达成延长纾困协议，但银行及保险等近日涨多类股遭遇获利了结卖压。日经指数收涨0.7%，至18,466.92点，为2000年4月以来最高收位。但大盘涨幅较小，东证股价指数仅上涨0.2%，至1,502.83 点，因银行及其他金融股遭获利了结。
--中国股市逢春节假期休市
--香港股市：收盘持平观望蓝筹股业绩，普拉达劲扬
香港股市收盘几近持平，腾讯上涨抵消了博彩和油企类股疲软，多数投资者在场边观望，等待本周稍后主要企业的财报。恒生指数收盘上涨0.02%，报24,836.76点，连续第六个交易日上涨。恒生国企指数下跌0.2%，报12,041.49点。意大利奢华时尚业者普拉达(Prada)跳涨3.9%，创四周来最大升幅，此前该公司公布2014年销售额下滑1%后表示将留意成本。
--汇市：希腊达成债务协议推动瑞郎跌向五周低位
瑞郎跌向五周低位，因希腊债务获得有条件延展后，与该国相关的一些避险买盘减退。尽管上周五就希腊纾困方案在最后一刻达成协议，但不确定性仍然很高，令欧元兑美元、兑英镑、甚至兑日圆仍然承压。不过避险货币瑞郎的跌幅相对更大。美元兑瑞郎上涨0.9%至0.94765瑞郎，欧元兑瑞郎上涨0.7%至1.07595瑞郎，距离上周五触及的五周高点1.08115不远。
--欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力
希腊与欧洲达成有条件金融救援协议，令欧元区低评级债市压力缓解，减轻投资者对希腊退出欧元区的担忧。希腊新政府作出重大妥协后，欧元区融资延期四个月，条件仍然是希腊践行改革承诺。西班牙和意大利10年期公债收益率(殖利率)双双下跌7个基点，分别跌至1.43%和1.50%。葡萄牙10年期公债收益率下滑3个基点，至2.21%。
--国际油市：油价下滑，对于美国供应过剩的担忧继续拖累人气
油价走低，因市场依然担忧北美地区供应过剩的问题，布兰特原油期货测试60美元附近的支撑，美国原油期货在每桶50美元略上方徘徊。0824GMT时，指标布兰特原油期货下滑0.54美元，报每桶59.68美元；美国原油期货下跌0.48美元至每桶50.33美元。
--全球金市：黄金接近七周低位，因希腊达成债务协议且中国逢假期
金价在重要关口每盎司1,200徘徊，接近七周最低水平，因希腊达成债务协议后避险黄金的支撑减退，而重要消费国中国休市给黄金走势雪上加霜。现货金一度跌至七周低位，报每盎司1,197.15美元。
--金属期市：伦敦期铜限于区间模式，市场等待中国春节假期结束
伦敦期铜小涨，大部分亚洲市场结束农历新年假期，恢复交易，但主要买家中国的假期仍未结束，导致市场交易量稀疏并且缺乏交投方向。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%，报每吨5,698.50美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 高琦 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率