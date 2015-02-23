《路透晚报》--2月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨创15年高位，但银行股遭遇获利了结卖压

日本股市日经指数周一触及近15年高位，因希腊与欧元区达成延长纾困协议，但银行及保险等近日涨多类股遭遇获利了结卖压。日经指数收涨0.7%，至18,466.92点，为2000年4月以来最高收位。但大盘涨幅较小，东证股价指数仅上涨0.2%，至1,502.83 点，因银行及其他金融股遭获利了结。

--中国股市逢春节假期休市

--香港股市：收盘持平观望蓝筹股业绩，普拉达劲扬

香港股市收盘几近持平，腾讯上涨抵消了博彩和油企类股疲软，多数投资者在场边观望，等待本周稍后主要企业的财报。恒生指数收盘上涨0.02%，报24,836.76点，连续第六个交易日上涨。恒生国企指数下跌0.2%，报12,041.49点。意大利奢华时尚业者普拉达(Prada)跳涨3.9%，创四周来最大升幅，此前该公司公布2014年销售额下滑1%后表示将留意成本。

--汇市：希腊达成债务协议推动瑞郎跌向五周低位

瑞郎跌向五周低位，因希腊债务获得有条件延展后，与该国相关的一些避险买盘减退。尽管上周五就希腊纾困方案在最后一刻达成协议，但不确定性仍然很高，令欧元兑美元、兑英镑、甚至兑日圆仍然承压。不过避险货币瑞郎的跌幅相对更大。美元兑瑞郎上涨0.9%至0.94765瑞郎，欧元兑瑞郎上涨0.7%至1.07595瑞郎，距离上周五触及的五周高点1.08115不远。

--欧元债市：希腊达成债务协议缓解欧元区二线公债市场压力

希腊与欧洲达成有条件金融救援协议，令欧元区低评级债市压力缓解，减轻投资者对希腊退出欧元区的担忧。希腊新政府作出重大妥协后，欧元区融资延期四个月，条件仍然是希腊践行改革承诺。西班牙和意大利10年期公债收益率(殖利率)双双下跌7个基点，分别跌至1.43%和1.50%。葡萄牙10年期公债收益率下滑3个基点，至2.21%。

--国际油市：油价下滑，对于美国供应过剩的担忧继续拖累人气

油价走低，因市场依然担忧北美地区供应过剩的问题，布兰特原油期货测试60美元附近的支撑，美国原油期货在每桶50美元略上方徘徊。0824GMT时，指标布兰特原油期货下滑0.54美元，报每桶59.68美元；美国原油期货下跌0.48美元至每桶50.33美元。

--全球金市：黄金接近七周低位，因希腊达成债务协议且中国逢假期

金价在重要关口每盎司1,200徘徊，接近七周最低水平，因希腊达成债务协议后避险黄金的支撑减退，而重要消费国中国休市给黄金走势雪上加霜。现货金一度跌至七周低位，报每盎司1,197.15美元。

--金属期市：伦敦期铜限于区间模式，市场等待中国春节假期结束

伦敦期铜小涨，大部分亚洲市场结束农历新年假期，恢复交易，但主要买家中国的假期仍未结束，导致市场交易量稀疏并且缺乏交投方向。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.1%，报每吨5,698.50美元。