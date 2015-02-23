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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 17:14 BJT

表格：德国2月IFO企业景气判断指数微升至106.8，低于市场预估

路透2月23日 - 德国经济智库Ifo周一公布：
    
    * 2月IFO企业景气判断指数为106.8，路透调查预估为107.7
    * 2月IFO企业现况指数为111.3，路透调查预估为112.7
    * 2月IFO企业预期指数为102.5，路透调查预估为103.0
    * 1月指数无修正
    
    
    德国        2015年2月   2015年1月   2014年2月
    企业景气      106.8       106.7       110.9 
    企业现况      111.3       111.7       114.2
    企业预期      102.5       102.0       107.7
    
    注：路透调查预估企业景气判断指数为107.7。预估区间为107.0-108
.9。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
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