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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 17:39 BJT

德国经济：目前表现良好，但很难超过去年第四季--Ifo经济学家

“在经历了第四季的强劲表现后，第一季将很难有所超越。我们无法一直保持0.7%的增长率。很难预测反弹之势将达到何种力度，因为我们尚未看到第四季数据的具体明细，也尚不清楚到底是何种原因推动了经济增长。”沃拉博说道。（完）

(编译 于春红/高琦 审校 王丽鑫/张若琪)
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