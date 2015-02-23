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亚洲 | 2015年 2月 23日 星期一 17:36 BJT

韩国个股：三星SDI将收购汽车配件生产商Magna的电池组业务

路透首尔2月23日 - 韩国三星SDI 周一表示，已经同意买入加拿大汽车配件生产商Magna International 的电池组业务，这标志着公司进一步向关键汽车配件领域进军。三星SDI是三星电子 的关系企业。

三星SDI为德国汽车商宝马 的i3电动车生产充电电池，公司称将从Magna International位于奥地利的子公司Magna Steyr手中，购入整个电池组业务，不过未披露交易价值。

三星SDI表示，该交易将使公司得以结合自身的单电池和电池模块产能与Magna的电池组专业技术，帮助公司获得欧洲、北美和中国的客户。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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