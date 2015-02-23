希腊政经：政府与国际合作方讨论打击逃税和腐败的改革方案--发言人

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透雅典2月23日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周一表示，该国正与国际合作方讨论改革方案以确保接受程度，其中包括打击逃税以及腐败的举措。
Sakellaridis表示，这些方案尚未提交给布鲁塞尔，但将在周一结束前提交，这是延长希腊救助计划的协议中所规定的。
“方案中将包括打击逃税以及贪腐的改革举措，从而让税收以更加公平的方式分配给公众。”Sakellaridis对电视台Skai表示。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。