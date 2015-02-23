希腊政经：政府与国际合作方讨论打击逃税和腐败的改革方案--发言人

路透雅典2月23日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周一表示，该国正与国际合作方讨论改革方案以确保接受程度，其中包括打击逃税以及腐败的举措。

Sakellaridis表示，这些方案尚未提交给布鲁塞尔，但将在周一结束前提交，这是延长希腊救助计划的协议中所规定的。

“方案中将包括打击逃税以及贪腐的改革举措，从而让税收以更加公平的方式分配给公众。”Sakellaridis对电视台Skai表示。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)