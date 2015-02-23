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货币新闻 | 2015年 2月 23日 星期一 18:00 BJT

路透专访：任何一次升息都不一定与美联储同步--菲律宾央行总裁

路透马尼拉2月23日 - 菲律宾央行总裁周一表示，

* 任何升息决定都不一定与美联储同步或同样幅度

* 如果当前情况维持原状，那么2015年多数时间央行将维持政策立场不变

* 汇率波动可以影响政策立场，但不是主导因素

* 没有考虑对银行业的地产相关活动增加新的规则或收紧政策

(完)
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